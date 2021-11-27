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В России начали вакцинировать детей назальным препаратом против коронавируса

27 ноября 2021, 07:17
Фото: pixabay.com
О том, что такую назальную вакцину получили маленькие дети сотрудников центра им. Гамалеи, сообщил его директор Гинцбург.

В России начали прививать детей против коронавируса назальной вакциной. О том, что препарат получили маленькие дети, включая дошкольников, рассказал директор центра им. Гамалеи Гинцбург.

Привитыми назальной вакциной оказались дети сотрудников центра. Ее на себе испробовал и сам Гинцбург, о чем он сообщил журналистам. По словам директора центра, негативных последствий такой вакцинации у детей не было.

Ранее о том, что он получил назальную вакцину против коронавируса, заявил Владимир Путин. По словам главы государства, никаких ощущений от такой процедуры у него не было.

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