В России начали вакцинировать детей назальным препаратом против коронавируса

В России начали прививать детей против коронавируса назальной вакциной. О том, что препарат получили маленькие дети, включая дошкольников, рассказал директор центра им. Гамалеи Гинцбург.
Привитыми назальной вакциной оказались дети сотрудников центра. Ее на себе испробовал и сам Гинцбург, о чем он сообщил журналистам. По словам директора центра, негативных последствий такой вакцинации у детей не было.
Ранее о том, что он получил назальную вакцину против коронавируса, заявил Владимир Путин. По словам главы государства, никаких ощущений от такой процедуры у него не было.