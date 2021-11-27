Posted 27 ноября 2021, 10:15
Published 27 ноября 2021, 10:15
Modified 16 сентября 2022, 21:31
Updated 16 сентября 2022, 21:31
В России пока не обнаружили новый штамм коронавируса B.1.1.529. Об этом сообщили накануне, 26 октября, в федеральном оперативном штабе. Напомним, в Европе уже зафиксирован первый случай заражения новым штаммом - его обнаружили у прибывшего из Египта в Бельгию человека.
В России новый штамм не обнаружен. Но ситуация с его возникновением внимательно изучается. Власти пока не готовы делать какие-то выводы. Зато уже известно, что российские тест-системы могут выявить новый африканский штамм.
Что известно о новом штамме? Он возник на юге Африки и из-за него состоялось экстренное заседание в ВОЗ. Эксперты считают, что опасность нового штамма коронавируса может заключаться в его большей заразности.