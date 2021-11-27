В России пока не обнаружили новый штамм коронавируса B.1.1.529. Об этом сообщили накануне, 26 октября, в федеральном оперативном штабе. Напомним, в Европе уже зафиксирован первый случай заражения новым штаммом - его обнаружили у прибывшего из Египта в Бельгию человека.