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Posted 27 ноября 2021, 10:15

Published 27 ноября 2021, 10:15

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

В России пока не обнаружили новый штамм коронавируса

27 ноября 2021, 10:15
Опасность нового штамма коронавируса может заключаться в его большей заразности. В Европу он уже прибыл из Египта.

В России пока не обнаружили новый штамм коронавируса B.1.1.529. Об этом сообщили накануне, 26 октября, в федеральном оперативном штабе. Напомним, в Европе уже зафиксирован первый случай заражения новым штаммом - его обнаружили у прибывшего из Египта в Бельгию человека.

В России новый штамм не обнаружен. Но ситуация с его возникновением внимательно изучается. Власти пока не готовы делать какие-то выводы. Зато уже известно, что российские тест-системы могут выявить новый африканский штамм.

Что известно о новом штамме? Он возник на юге Африки и из-за него состоялось экстренное заседание в ВОЗ. Эксперты считают, что опасность нового штамма коронавируса может заключаться в его большей заразности.

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#Общество
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