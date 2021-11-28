Новосибирский «Локомотив» вышел в финал Кубка России по волейболу

Новосибирский "Локомотив" на своей площадке в последний день полуфинальных игр Кубка России по волейболу встречался с красноярским "Енисеем". Новосибирский клуб в драматичном поединке оказался сильнее 3:2 (25:21, 23:25, 25:16, 20:25, 16:14).
Самым результативным в составе железнодорожников стал капитан команды Павел Круглов. В его активе 24 очка.
Победа над красноярцами вывела "Локомотив" в финал турнира. Игры пройдут 25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге. Пока известны два из четырех участников - помимо "Локомотива" это местный "Зенит", как хозяева площадки.