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Новосибирский «Локомотив» вышел в финал Кубка России по волейболу

28 ноября 2021, 09:11
Фото: ВК "Локомотив"
Новосибирский клуб в драматичном поединке оказался сильнее 3:2 (25:21, 23:25, 25:16, 20:25, 16:14).

Новосибирский "Локомотив" на своей площадке в последний день полуфинальных игр Кубка России по волейболу встречался с красноярским "Енисеем". Новосибирский клуб в драматичном поединке оказался сильнее 3:2 (25:21, 23:25, 25:16, 20:25, 16:14).

Самым результативным в составе железнодорожников стал капитан команды Павел Круглов. В его активе 24 очка.

Победа над красноярцами вывела "Локомотив" в финал турнира. Игры пройдут 25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге. Пока известны два из четырех участников - помимо "Локомотива" это местный "Зенит", как хозяева площадки.

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