atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября 2021, 05:07

Published 28 ноября 2021, 05:07

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

Новосибирцы назвали самые опасные и неудобные светофоры в городе

28 ноября 2021, 05:07
Некоторые регулировщики создают аварийную ситуацию.

Новосибирцы рассказали о самых неудобных светофорах в городе. Водители авто отметили опасные регулировщики на улице Большевистской и Немировича-Данченко.

Светофоры создают аварийную ситуацию. Также они мешают быстрому проезду на дороге.

Так, на улице Большевистской №14/1 водители отмечают, что зеленый свет загорается раньше положенного – на 10 секунд. Данную настройку автомобилисты не понимают, ведь это может быть опасно.

На улице Немировича Данченко при повороте на ЖК «Панораму» по-разному настроены светофоры. Сигналы не синхронизированы с зеленым светом для пешеходов.

Отмечается, что на этом участке стоят несколько регулировщиков подряд. У каждого из них отличается определенное время. Такое движение препятствует проезду автомобилей.

Материалы по теме
Из-за сломавшегося светофора в центре Новосибирска произошло ДТПЖители Первомайского района в Новосибирске требуют установить светофорВ Кировском районе Новосибирска образовалась пробка из-за неисправных светофоров
#Транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика