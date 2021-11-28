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Новосибирцы назвали самые опасные и неудобные светофоры в городе

28 ноября 2021, 05:07
Фото: pixabay.com
Некоторые регулировщики создают аварийную ситуацию.

Новосибирцы рассказали о самых неудобных светофорах в городе. Водители авто отметили опасные регулировщики на улице Большевистской и Немировича-Данченко.

Светофоры создают аварийную ситуацию. Также они мешают быстрому проезду на дороге.

Так, на улице Большевистской №14/1 водители отмечают, что зеленый свет загорается раньше положенного – на 10 секунд. Данную настройку автомобилисты не понимают, ведь это может быть опасно.

На улице Немировича Данченко при повороте на ЖК «Панораму» по-разному настроены светофоры. Сигналы не синхронизированы с зеленым светом для пешеходов.

Отмечается, что на этом участке стоят несколько регулировщиков подряд. У каждого из них отличается определенное время. Такое движение препятствует проезду автомобилей.

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#Новости#Транспорт
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