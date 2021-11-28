Новосибирцы назвали самые опасные и неудобные светофоры в городе

Новосибирцы рассказали о самых неудобных светофорах в городе. Водители авто отметили опасные регулировщики на улице Большевистской и Немировича-Данченко.
Светофоры создают аварийную ситуацию. Также они мешают быстрому проезду на дороге.
Так, на улице Большевистской №14/1 водители отмечают, что зеленый свет загорается раньше положенного – на 10 секунд. Данную настройку автомобилисты не понимают, ведь это может быть опасно.
На улице Немировича Данченко при повороте на ЖК «Панораму» по-разному настроены светофоры. Сигналы не синхронизированы с зеленым светом для пешеходов.
Отмечается, что на этом участке стоят несколько регулировщиков подряд. У каждого из них отличается определенное время. Такое движение препятствует проезду автомобилей.