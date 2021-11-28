Новосибирцы выступили против смены герба города

Жители Новосибирска не согласились изменить герб города. С подобной инициативой выступила вице-мэр мегаполиса Анна Терешкова.
Чиновница предложила вернуться к старому гербу города. В его основе лежит атом, а в центре изображен факел. Самой Терешковой такой вариант очень понравился.
Однако жители мегаполиса не разделили восторга эксцентричной чиновницы. Они подвергли инициативу заместителя мэра тотальному порицанию. В частности, горожане предложили властям сперва отремонтировать дороги в Новосибирске и решить насущные проблемы города, а потом уже задумываться о ребрендинге.