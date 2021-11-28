После двухмесячного ремонта на улице Писарева в Новосибирске вновь открыли проезд

В Новосибирске открыли улицу Писарева. Несколько месяцев там шли ремонтные работы теплосетей.
Заказчиком ремонта выступало МУП «Энергия», которое обслуживает теплосети. Стоимость ремонта составила 87 миллионов рублей, его выполнял подрядчик - ООО СК «Стройэнергоресурс». Среди работ была перекладка магистральных трубопроводов и реконструкция тепловых колодцев.
Из-за закрытия улицы автомобилистам приходилось стоять в пробках на Красном проспекте. Также был сменен маршрут троллейбуса №13, что было неудобно для пассажиров.
Уже 27 ноября проезд на улице снова открыли. Теперь основной поток автомобилей может проехать через нее.