atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

После двухмесячного ремонта на улице Писарева в Новосибирске вновь открыли проезд

28 ноября 2021, 02:38
Фото: pixabay.com
Движение открылось в субботу.

В Новосибирске открыли улицу Писарева. Несколько месяцев там шли ремонтные работы теплосетей.

Заказчиком ремонта выступало МУП «Энергия», которое обслуживает теплосети. Стоимость ремонта составила 87 миллионов рублей, его выполнял подрядчик - ООО СК «Стройэнергоресурс». Среди работ была перекладка магистральных трубопроводов и реконструкция тепловых колодцев.

Из-за закрытия улицы автомобилистам приходилось стоять в пробках на Красном проспекте. Также был сменен маршрут троллейбуса №13, что было неудобно для пассажиров.

Уже 27 ноября проезд на улице снова открыли. Теперь основной поток автомобилей может проехать через нее.

Материалы по теме
Улицу Писарева в Новосибирске перекроют до 28 ноябряВ Новосибирске до 28 ноября перекрыли улицу ПисареваВ Новосибирске на улице Писарева снова появится троллейбус №13
#Новости#Транспорт
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32