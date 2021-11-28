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Posted 28 ноября 2021, 01:53

Published 28 ноября 2021, 01:53

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

В Новосибирске 71-летний пенсионер 8 лет насиловал ребенка из детского дома

28 ноября 2021, 01:53
Сибиряк не раз привлекался за подобные преступления.

Пенсионер из Новосибирска 8 лет насиловал мальчика из детского дома. Ранее 71-летний мужчина уже привлекался за подобные преступления.

Насилие сибиряк совершал много лет в своей квартире в Ленинском районе. На момент начала преступления, мальчику было 12 лет.

Сейчас на пенсионера завели уголовное дело. За изнасилование несовершеннолетнего ему могут дать 20 лет колонии. Мужчина находится под стражей с начала года, пишет НГС.

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#Криминал#Новости
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