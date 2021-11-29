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Сотрудники Росгвардии бегали ночью за дебоширом в одном из дворов Новосибирска

29 ноября 2021, 01:40
Фото: читательница нгс
Нарушителя доставили в отделение.

Сотрудники Росгвардии бегали за демоширом ночью в одном из дворов Новосибирска.

Очевидец рассказал, что 28 ноября ночью на Гусинобродском шоссе в районе дома №31 правоохранители пытались поймать пьяного мужчину, который в погоне повредил припаркованный автомобиль.

Жительница рассказала НГС, как нарушитель убегал от кого-то и забежал во двор, где разбил одному из авто зеркало заднего вида. На место прибыли росгвардейцы, которым пришлось побегать за дебоширом. На камеру попал момент, как они ведут мужчину со спущенными штанами.

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