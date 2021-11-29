Сотрудники Росгвардии бегали ночью за дебоширом в одном из дворов Новосибирска

Жительница рассказала НГС, как нарушитель убегал от кого-то и забежал во двор, где разбил одному из авто зеркало заднего вида. На место прибыли росгвардейцы, которым пришлось побегать за дебоширом. На камеру попал момент, как они ведут мужчину со спущенными штанами.