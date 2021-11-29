Стало известно, кто получает больше 100 тысяч рублей в Новосибирске

Три тысячи вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей появились в ноябре 2021 года в Новосибирской области на сайте объявлений по поиску работы.
По данным сервис HH.ru, 26% указанных вакансий связаны с IT-сферой, 25% предлагают работу менеджерам по продажам, а 20% - строителям.
Самые высокие зарплаты получают айтишники. Немногим им уступают специалисты по продажам. В это сфере самый высокий доход предлагают коммерческому директору про продажам FMCG. Он может заработать в месяц до 700 тысяч рублей. Полмиллиона рублей предлагают директору по развитию в медцентре. Он также может рассчитывать на премию в 1 млн рублей. Опубликованы и вакансии простого менеджера по работе с зарплатой в 300 тыс. рублей.
Выше 100 тысяч рублей получают вахтовики. К примеру, доход повара составляет от 240 тыс. рублей, а машиниста АГП – 120 тыс.
Новосибирцы могут найти работу и за границей. В германскую клинику набирают медсестер с зарплатой в 350 тыс. рублей.