Стало известно, кто получает больше 100 тысяч рублей в Новосибирске

Самые высокие зарплаты получают айтишники. Немногим им уступают специалисты по продажам. В это сфере самый высокий доход предлагают коммерческому директору про продажам FMCG. Он может заработать в месяц до 700 тысяч рублей. Полмиллиона рублей предлагают директору по развитию в медцентре. Он также может рассчитывать на премию в 1 млн рублей. Опубликованы и вакансии простого менеджера по работе с зарплатой в 300 тыс. рублей.