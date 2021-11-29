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Posted 29 ноября 2021, 09:31

Published 29 ноября 2021, 09:31

Modified 16 сентября 2022, 21:31

Updated 16 сентября 2022, 21:31

В ГУФСИН опровергли слухи о сжигании мусора на территории колонии в Новосибирске

29 ноября 2021, 09:31
Накануне появилась петиция.

В ГУФСИН не подтвердили слухи о сжигании мусора на территории ИК-18 в Новосибирске. Напомним, жители микрорайона Ключ-Камышенское плато ранее создали петицию.

Горожане пожаловались, что устали от постоянного смога, который исходит от колонии. Петицию подписали более 300 человек.

Но в исправительном учреждении данную информацию опровергли. В ведомстве заявили, что мусор они не сжигают. Его своевременно увозят специализированные службы.

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#Экология#Новости
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