В Новосибирске 20-летнего парня избил знакомый из-за ревности к подруге

В Новосибирске два парня поругались из-за ревности к подруге, в результате чего одного госпитализировали в больницу. Информация появилась в пресс-службе ГУ МВД.
Сам инцидент был 16 ноября в одном доме на Карла Маркса. 20-летнего парня доставили в медицинское учреждение с травмами головы. Медики вызвали полицейских. В ходе расследования выяснилось, что молодого человека избил 19-летний сибиряк.
Между ними произошел конфликт на почве ревности. Теперь подозреваемый задержан. На парня возбуждено уголовное дело.