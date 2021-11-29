atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске 20-летнего парня избил знакомый из-за ревности к подруге

29 ноября 2021, 03:52
Фото: pixabay.com
У пострадавшего были травмы на голове.

В Новосибирске два парня поругались из-за ревности к подруге, в результате чего одного госпитализировали в больницу. Информация появилась в пресс-службе ГУ МВД.

Сам инцидент был 16 ноября в одном доме на Карла Маркса. 20-летнего парня доставили в медицинское учреждение с травмами головы. Медики вызвали полицейских. В ходе расследования выяснилось, что молодого человека избил 19-летний сибиряк.

Между ними произошел конфликт на почве ревности. Теперь подозреваемый задержан. На парня возбуждено уголовное дело.

Материалы по теме
Под Новосибирском мужчина из ревности забил до смерти свою невесту в день свадьбыВ Сузуне на пилораме 44-летний мужчина из ревности убил соперника табуретомЖителя Новосибирска судят за убийство молодой пары из ревности
#Новости#Общество
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32