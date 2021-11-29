В Новосибирске в ДТП с пассажирским транспортом погибли четыре человека

Posted 29 ноября 2021, 04:21
Published 29 ноября 2021, 04:21
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Четыре жителя Новосибирска погибли по вине водителей пассажирского транспорта в 2021 году.
Госавтонинспекция зафиксировала с января по октябрь 27 аварий, в которых участвовал пассажирский транспорт. 34 человека получили травмы, еще четверо умерли.
За этот же период 78 водителей юрлиц нарушили правила дорожного движения и попали в ДТП. Как итог - девять жертв, 83 травмированных.
До 5 декабря ГИБДД намерено оценить предоставление услуг по перевозке пассажиров и грузов.