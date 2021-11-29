Задержанному бизнесмену Сергею Проничеву не платят пенсию в СИЗО

Арестованному за мошенничество новосибирскому бизнесмену Сергею Проничеву отказали в получении пенсии.
Его адвокат Анжела Платонова заявила, что было составлено заявление о разрешении визита нотариуса в СИЗО-1, но его отклонили в следственном комитете. Причем следователи посчитали, что встреча нотариуса с Проничевым может как-то навредить уголовному делу.
По словам Платоновой, подсудимому необходимы средства на лекарства, продукты и товары первой необходимости. Но ему отказали в выплате пенсии, пишет НГС.
Напомним, следствие считает, что Проничев причастен к скандальному видео о членах спортклуба «Успех». В деле также замешан журналист Николай Сальников, которому принадлежит видеосюжет. Депутат горсовета Александр Тарасов заявил на бизнесмена и журналиста и обвинил их в вымогательстве денег.