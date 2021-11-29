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Задержанному бизнесмену Сергею Проничеву не платят пенсию в СИЗО

29 ноября 2021, 03:12
Фото: pixabay.com
Проничеву не хватает денег на лекарства.

Арестованному за мошенничество новосибирскому бизнесмену Сергею Проничеву отказали в получении пенсии.

Его адвокат Анжела Платонова заявила, что было составлено заявление о разрешении визита нотариуса в СИЗО-1, но его отклонили в следственном комитете. Причем следователи посчитали, что встреча нотариуса с Проничевым может как-то навредить уголовному делу.

По словам Платоновой, подсудимому необходимы средства на лекарства, продукты и товары первой необходимости. Но ему отказали в выплате пенсии, пишет НГС.

Напомним, следствие считает, что Проничев причастен к скандальному видео о членах спортклуба «Успех». В деле также замешан журналист Николай Сальников, которому принадлежит видеосюжет. Депутат горсовета Александр Тарасов заявил на бизнесмена и журналиста и обвинил их в вымогательстве денег.

#Новости#Общество
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