Задержанному бизнесмену Сергею Проничеву не платят пенсию в СИЗО

Его адвокат Анжела Платонова заявила, что было составлено заявление о разрешении визита нотариуса в СИЗО-1, но его отклонили в следственном комитете. Причем следователи посчитали, что встреча нотариуса с Проничевым может как-то навредить уголовному делу.