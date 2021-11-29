Жители Новосибирска требуют запретить сжигать мусор в ИК-18

Жители микрорайона Ключ-Камышенское плато задыхаются от дыма после сжигания мусора на территории новосибирской ИК.
Они пытаются обратить внимание властей, Роспотребнадзор, Минздрав и Министерство экологию на утилизацию отходов в ИК №18.
По словам автором петиции, своими действиями ИК превратила некогда экологически чистую территорию в «чистилище». Над плато постоянно наблюдается смог из-за поджога мусора.
Местное население боится за свое здоровье. Люди просят вынести запрет руководству исправительного учреждения УФСИН.