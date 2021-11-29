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Жители Новосибирска требуют запретить сжигать мусор в ИК-18

29 ноября 2021, 02:18
Фото: pixabay.com
Под петицией на change.org подписались 300 человек.

Жители микрорайона Ключ-Камышенское плато задыхаются от дыма после сжигания мусора на территории новосибирской ИК.

Они пытаются обратить внимание властей, Роспотребнадзор, Минздрав и Министерство экологию на утилизацию отходов в ИК №18.

По словам автором петиции, своими действиями ИК превратила некогда экологически чистую территорию в «чистилище». Над плато постоянно наблюдается смог из-за поджога мусора.

Местное население боится за свое здоровье. Люди просят вынести запрет руководству исправительного учреждения УФСИН.

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