Жительница Новосибирска отсудила у поликлиники 500 тыс. рублей за смерть матери

Поликлиника Новосибирска выплатит полмиллиона рублей за врачебную ошибку, в результате которой умерла пенсионерка.
Дочь пациентки рассказала КП-Новосибирск, что 17 марта 2019 года ее мать пожаловалась врачу поликлиники на боль в груди. Медсотрудник внес жалобы в карточку и прописал лечение от невралгии без каких-либо сопутствующих обследований. Женщине прописали обезболивающие и витамины. Но спустя два дня пациентка умерла. Как оказалось, у нее была аневризма.
Руководство поликлиники не признало вину. Врачи заявили, что погибшая сама довела себя до такого состояния. И не вина врача в этом, тем более, что окончательный диагноз ставится после наблюдений.
Дочь женщины потребовала компенсации от медучреждения. И суд оказался с ней солидарен. Ей и супругу погибшей выплатили по 250 тысяч рублей.