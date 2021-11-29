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Жительница Новосибирска отсудила у поликлиники 500 тыс. рублей за смерть матери

29 ноября 2021, 02:02
Фото: pixabay.com
Медучреждение отрицает вину врачей.

Поликлиника Новосибирска выплатит полмиллиона рублей за врачебную ошибку, в результате которой умерла пенсионерка.

Дочь пациентки рассказала КП-Новосибирск, что 17 марта 2019 года ее мать пожаловалась врачу поликлиники на боль в груди. Медсотрудник внес жалобы в карточку и прописал лечение от невралгии без каких-либо сопутствующих обследований. Женщине прописали обезболивающие и витамины. Но спустя два дня пациентка умерла. Как оказалось, у нее была аневризма.

Руководство поликлиники не признало вину. Врачи заявили, что погибшая сама довела себя до такого состояния. И не вина врача в этом, тем более, что окончательный диагноз ставится после наблюдений.

Дочь женщины потребовала компенсации от медучреждения. И суд оказался с ней солидарен. Ей и супругу погибшей выплатили по 250 тысяч рублей.

#Новости#Общество
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