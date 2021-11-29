Жительница Новосибирска отсудила у поликлиники 500 тыс. рублей за смерть матери

Дочь пациентки рассказала КП-Новосибирск, что 17 марта 2019 года ее мать пожаловалась врачу поликлиники на боль в груди. Медсотрудник внес жалобы в карточку и прописал лечение от невралгии без каких-либо сопутствующих обследований. Женщине прописали обезболивающие и витамины. Но спустя два дня пациентка умерла. Как оказалось, у нее была аневризма.