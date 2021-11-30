В Новосибирске с 15 декабря подорожает проезд в автобусах и трамваях

Какие-то вещи в Новосибирске остаются неизменными, как, например, ямы на дорогах города, а что-то меняется довольно часто, причем не в лучшую для горожан сторону. В столице Сибири в очередной раз решили изменить стоимость проезда в общественном транспорте. Чудом было бы ее снижение, но, нет - стоимость билетов снова увеличится.