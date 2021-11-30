В Новосибирске с 15 декабря подорожает проезд в автобусах и трамваях

Posted 30 ноября 2021, 09:41
Published 30 ноября 2021, 09:41
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Какие-то вещи в Новосибирске остаются неизменными, как, например, ямы на дорогах города, а что-то меняется довольно часто, причем не в лучшую для горожан сторону. В столице Сибири в очередной раз решили изменить стоимость проезда в общественном транспорте. Чудом было бы ее снижение, но, нет - стоимость билетов снова увеличится.
Сегодня, 30 ноября, стало известно, что проезд подорожает на рубль. Причем уже с 15 декабря, то есть даже не с началом Нового года. Поездка в автобусе обойдется в 26 рублей, в троллейбусах и трамваях - 25 рублей.
Напомним, ранее стало известно, что подорожает и метро - до 27 рублей. Причем городской электротранспорт просил сделать стоимость билетов выше.
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