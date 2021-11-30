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Posted 30 ноября 2021, 08:36

Published 30 ноября 2021, 08:36

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Новосибирской области 17-летний подросток погиб под колесами трактора

30 ноября 2021, 08:36
СК проводит проверку.

Тракторист задавил насмерть 17-летнего молодого человека на одной из ферм Новосибирской области. На мужчину завели уголовное дело.

27 ноября в селе Минино 41-летний обвиняемый работал на тракторе на животноводческой ферме СПК «Мининский». Машина двигалась задним ходом, когда на ее пути оказался парень. Он умер от полученных травм.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, а также причину смерти подростка.

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#Происшествия#Новости
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