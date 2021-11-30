В Новосибирской области 17-летний подросток погиб под колесами трактора

Posted 30 ноября 2021, 08:36
Published 30 ноября 2021, 08:36
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Тракторист задавил насмерть 17-летнего молодого человека на одной из ферм Новосибирской области. На мужчину завели уголовное дело.
27 ноября в селе Минино 41-летний обвиняемый работал на тракторе на животноводческой ферме СПК «Мининский». Машина двигалась задним ходом, когда на ее пути оказался парень. Он умер от полученных травм.
Следователи выясняют обстоятельства трагедии, а также причину смерти подростка.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]