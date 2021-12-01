Под Новосибирском 51-летний мужчина попал под поезд

Как сообщили в управлении на транспорте, 30 ноября мужчина оказался на путях между станциями Мочище и Иня-Восточная. За несколько минут до трагедии он сошел с электрички и пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент его и настиг поезд.