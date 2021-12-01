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Posted 1 декабря 2021, 07:40

Published 1 декабря 2021, 07:40

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Под Новосибирском 51-летний мужчина попал под поезд

1 декабря 2021, 07:40
Полиция просит граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге.

На железной дороге в Новосибирской области поезд насмерть сбил 51-летнего мужчину.

Как сообщили в управлении на транспорте, 30 ноября мужчина оказался на путях между станциями Мочище и Иня-Восточная. За несколько минут до трагедии он сошел с электрички и пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент его и настиг поезд.

Спастись ему не удалось, несмотря на то, что машинист пытался затормозить.

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#Происшествия#Новости
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