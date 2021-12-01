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Posted 1 декабря 2021, 07:33

Published 1 декабря 2021, 07:33

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Новосибирске четвертый мост соединит два берега в декабре 2021 года

1 декабря 2021, 07:33
Мост будет сдан в 2023 году.

Четвертый мост соединит два берега Оби в Новосибирске до Нового года. Губернатор сообщил во время прямого эфира о стадии строительства мостовой переправы.

Рабочие планирую завершить надвижку пролетного строения в декабре 2021 года. Движение по мосту запустят ровно через год – в декабре 2022 года. Но стройка продолжится до 2023 года.

Напомним, что ради стройки в городе перекрыли несколько магистралей. Каждый день водители стоят в пробках, добираясь до работы. Напряженная дорожная обстановка будет сохраняться до окончания строительства.

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