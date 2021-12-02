В Новосибирске неизвестные посреди дня увезли дверь от подъезда многоэтажки

Posted 2 декабря 2021, 16:48
Published 2 декабря 2021, 16:48
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Сегодня, 2 декабря, в Новосибирске неизвестные увезли дверь от подъезда многоквартирного дома. Его жители утверждают, что речь идет о краже.
Местом происшествия стал подъезда дома №40/2 на улице Высоцкого. После четырех часов дня сюда подъехал грузовик и двое мужчин затянули в кузов металлическую дверь, которую до этого сняли с петель.
Видеоролик, на котором заметны действия предполагаемых похитителей двери, появился в сообществе АСТ-54. Официальная информация пока не поступала.
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