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Posted 2 декабря 2021, 16:48

Published 2 декабря 2021, 16:48

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Новосибирске неизвестные посреди дня увезли дверь от подъезда многоэтажки

2 декабря 2021, 16:48
Двое мужчин затащили ее в грузовик, который предварительно подогнали к многоквартирному дому на улице Высоцкого.

Сегодня, 2 декабря, в Новосибирске неизвестные увезли дверь от подъезда многоквартирного дома. Его жители утверждают, что речь идет о краже.

Местом происшествия стал подъезда дома №40/2 на улице Высоцкого. После четырех часов дня сюда подъехал грузовик и двое мужчин затянули в кузов металлическую дверь, которую до этого сняли с петель.

Видеоролик, на котором заметны действия предполагаемых похитителей двери, появился в сообществе АСТ-54. Официальная информация пока не поступала.

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