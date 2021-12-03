60-летняя жительница Новосибирска выиграла конкурс красоты

Posted 3 декабря 2021, 06:27
Published 3 декабря 2021, 06:27
Modified 5 августа 2022, 12:28
Updated 5 августа 2022, 12:28
60-летняя бизнес-леди из Новосибирска выиграла в конкурсе красоты «Гранд Леди Сибири 2021 года».
Наринэ Новосельцева рассказала изданию «МК в НСК», что руководит собственной фирмой и помогает в воспитании двух внуков.
По словам сибирячки, она не планировала свое участие в конкурсе красоты среди дам возраста 60+, ее решение было спонтанным. Женщина против современных средств омоложения, но походы к косметологу не избегает. Как говорит Наринэ, она хочет стареть красиво.
Ее 18-летний внук был в восторге от решение своей «ба» выступить в конкурсе и даже опубликовал пост в соцсети, где восхищается ее энергией и уверенностью.
Но на победе в сибирском конкурсе она не планирует останавливаться. Наринэ планирует поучаствовать в проекте «Голос 60+».