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Posted 3 декабря 2021, 06:27

Published 3 декабря 2021, 06:27

Modified 5 августа 2022, 12:28

Updated 5 августа 2022, 12:28

60-летняя жительница Новосибирска выиграла конкурс красоты

3 декабря 2021, 06:27
Наринэ считает, что ее красота находится внутри.

60-летняя бизнес-леди из Новосибирска выиграла в конкурсе красоты «Гранд Леди Сибири 2021 года».

Наринэ Новосельцева рассказала изданию «МК в НСК», что руководит собственной фирмой и помогает в воспитании двух внуков.

По словам сибирячки, она не планировала свое участие в конкурсе красоты среди дам возраста 60+, ее решение было спонтанным. Женщина против современных средств омоложения, но походы к косметологу не избегает. Как говорит Наринэ, она хочет стареть красиво.

Ее 18-летний внук был в восторге от решение своей «ба» выступить в конкурсе и даже опубликовал пост в соцсети, где восхищается ее энергией и уверенностью.

Но на победе в сибирском конкурсе она не планирует останавливаться. Наринэ планирует поучаствовать в проекте «Голос 60+».

#Общество
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