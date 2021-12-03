Голодному водителю трамвая в Новосибирске сократят премию за уход с маршрута на обед

Posted 3 декабря 2021, 10:10
Published 3 декабря 2021, 10:10
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Водителю новосибирского трамвая №2, который свернул с маршрута из-за того, что у него по плану был обед, сократят премию. Об этом журналистам сообщили в департаменте транспорта мэрии.
«Городской электротранспорт» провел служебное разбирательство. Выяснилось, что водитель трамвая нарушил 26 ноября должностную инструкцию. За это у него урежут часть премии. С остальными водителями провели беседу о необходимости не отклоняться от схем маршрутов и соблюдения культуры общения с пассажирами.
Напомним, в Ленинском районе водитель трамвая объявил пассажирам об изменении маршрута, поскольку у него был запланирован перерыв. Новосибирцев это возмутило. Кто-то был вынужден выйти из трамвая, а кто-то остался ждать водителя.