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Posted 3 декабря 2021, 10:10

Published 3 декабря 2021, 10:10

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Голодному водителю трамвая в Новосибирске сократят премию за уход с маршрута на обед

3 декабря 2021, 10:10
В остальными вагоновожатыми провели беседу о культуре обслуживания пассажиров.

Водителю новосибирского трамвая №2, который свернул с маршрута из-за того, что у него по плану был обед, сократят премию. Об этом журналистам сообщили в департаменте транспорта мэрии.

«Городской электротранспорт» провел служебное разбирательство. Выяснилось, что водитель трамвая нарушил 26 ноября должностную инструкцию. За это у него урежут часть премии. С остальными водителями провели беседу о необходимости не отклоняться от схем маршрутов и соблюдения культуры общения с пассажирами.

Напомним, в Ленинском районе водитель трамвая объявил пассажирам об изменении маршрута, поскольку у него был запланирован перерыв. Новосибирцев это возмутило. Кто-то был вынужден выйти из трамвая, а кто-то остался ждать водителя.

#Общество
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