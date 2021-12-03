Как установить в квартире счётчики на отопление и платить по ним, рассказали в СГК

Для того, чтобы не переплачивать за других, необходимо соблюсти несколько условий.

В Сибирской генерирующей компании рассказали, как установить в квартире счётчики на отопление и платить по ним. Экспертом в вопросе выступил специалист теплосбытового подразделения СГК Владимир Москаленко. Часто новосибирцы задаются вопросом, откуда в квитанции появляются такие суммы за отопление. В проекте «Куда идут мои деньги» Владимир Москаленко рассказывает, как начисляется плата за коммунальные услуги. В новом видео он схематично объяснил, кто и как может установить у себя индивидуальные приборы учета тепла, чтобы платить именно по ним. Специалист указал, что условиями установки счетчиков являются наличие общедомового прибора учета тепла, индивидуальными приборами учета должно быть охвачено не меньше половины площадей, а показания с приборов должны подаваться не позднее 25 числа каждого месяца. Он рассказал о двух типах разводки отопления в многоквартирных домах и способах установки на них счетчиков. Материалы по теме В Кировском районе Новосибирска отключили от отопления более 150 домов В СГК назвали причины проблем с отоплением на левом берегу Новосибирска В Новосибирске без отопления остались больница и 11 жилых домов