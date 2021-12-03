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Posted 3 декабря 2021, 09:34

Published 3 декабря 2021, 09:34

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Видео СГК о полосатой дымовой трубе набрало в TikTok 8 миллионов просмотров

3 декабря 2021, 09:34
Пользователям оказалось интересно, почему трубы на электростанциях такие высокие.

Сибирская генерирующая компания, директор которой недавно сообщил жителям Новосибирска о предстоящем повышением цен на отопление, похвалилась своим достижением в TilTok. Ее ролик о дымовой трубе на электростанции набрал 8 миллионов просмотров в китайской социальной сети TikTok.

Ролик выложили в аккаунте СГК на прошлой неделе. В нем специалист электростанции объясняет, зачем нужны такие высокие трубы и почему они полосатые. В частности, снятая на видео труба имеет высоту 300 метров для того, чтобы выбросы лучше рассеивались. А красные и белые полосы лучше видны пилотам самолетов.

За неделю тиктокеры посмотрели ролик 8,7 миллиона раз. Видео получило 754 тысячи лайков и почти 6 тысяч комментариев.

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#Общество#Новости#Видео
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