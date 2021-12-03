Видео СГК о полосатой дымовой трубе набрало в TikTok 8 миллионов просмотров

Ролик выложили в аккаунте СГК на прошлой неделе. В нем специалист электростанции объясняет, зачем нужны такие высокие трубы и почему они полосатые. В частности, снятая на видео труба имеет высоту 300 метров для того, чтобы выбросы лучше рассеивались. А красные и белые полосы лучше видны пилотам самолетов.