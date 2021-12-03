Видео СГК о полосатой дымовой трубе набрало в TikTok 8 миллионов просмотров

Posted 3 декабря 2021, 09:34
Published 3 декабря 2021, 09:34
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Сибирская генерирующая компания, директор которой недавно сообщил жителям Новосибирска о предстоящем повышением цен на отопление, похвалилась своим достижением в TilTok. Ее ролик о дымовой трубе на электростанции набрал 8 миллионов просмотров в китайской социальной сети TikTok.
Ролик выложили в аккаунте СГК на прошлой неделе. В нем специалист электростанции объясняет, зачем нужны такие высокие трубы и почему они полосатые. В частности, снятая на видео труба имеет высоту 300 метров для того, чтобы выбросы лучше рассеивались. А красные и белые полосы лучше видны пилотам самолетов.
За неделю тиктокеры посмотрели ролик 8,7 миллиона раз. Видео получило 754 тысячи лайков и почти 6 тысяч комментариев.