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Posted 4 декабря 2021, 09:15

Published 4 декабря 2021, 09:15

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Еще 401 человек заболел коронавирусом в Новосибирской области

4 декабря 2021, 09:15
По данным оперативного штаба на утро 4 декабря в регионе зарегистрировано 84 322 случая COVID-19.

Еще 401 человек заболел коронавирусом в Новосибирской области. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил региональный оперативный штаб. Всего в области зафиксировано 84 322 заболевших коронавирусом с начала пандемии, включая 9 027 детей. За это же время 57 867 пациентов выздоровели, а за сутки выписали с выздоровлением 133 новосибирца.

В оперштабе сообщили, что от ковида скончались еще четырнадцать жителей Новосибирской области. Умерли пять мужчин в возрасте от 50 до 73 лет и девять женщин, которым было от 69 до 92 лет. Всего в регионе непосредственно от коронавируса скончались 3 859 человек.

В новосибирских больницах с ковидом или подозрением на него находятся 3 887 пациентов. Из них в реанимацию попали 313 человек. Самые тяжелые пациенты подключены к аппаратам ИВЛ – таких 55 человек.

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