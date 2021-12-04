Posted 4 декабря 2021, 09:15
Published 4 декабря 2021, 09:15
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Еще 401 человек заболел коронавирусом в Новосибирской области. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил региональный оперативный штаб. Всего в области зафиксировано 84 322 заболевших коронавирусом с начала пандемии, включая 9 027 детей. За это же время 57 867 пациентов выздоровели, а за сутки выписали с выздоровлением 133 новосибирца.
В оперштабе сообщили, что от ковида скончались еще четырнадцать жителей Новосибирской области. Умерли пять мужчин в возрасте от 50 до 73 лет и девять женщин, которым было от 69 до 92 лет. Всего в регионе непосредственно от коронавируса скончались 3 859 человек.
В новосибирских больницах с ковидом или подозрением на него находятся 3 887 пациентов. Из них в реанимацию попали 313 человек. Самые тяжелые пациенты подключены к аппаратам ИВЛ – таких 55 человек.