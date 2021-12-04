Еще 401 человек заболел коронавирусом в Новосибирской области

В оперштабе сообщили, что от ковида скончались еще четырнадцать жителей Новосибирской области. Умерли пять мужчин в возрасте от 50 до 73 лет и девять женщин, которым было от 69 до 92 лет. Всего в регионе непосредственно от коронавируса скончались 3 859 человек.