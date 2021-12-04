Пять лет назад мужчина спас котенка от автомобилей на дороге в Новосибирске

Posted 4 декабря 2021, 09:45
Published 4 декабря 2021, 09:45
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Пять лет назад, 3 декабря 2016 года, в сети появилось снятое в Новосибирске видео, которое быстро облетело всю страну. Кадры видеорегистратора зафиксировали, как один из водителей спас котенка на Ипподромской магистрали.
Маленький котенок появился на обочине, после чего вышел на дорогу, намереваясь ее перейти. В какой-то момент он оказался почти под колесом автомобиля. В этот момент к котенку бросился мужчина с криком «Стой».
Котенок чудом успел отскочить. После этого водитель автомобиля, из которого велась съемка, берет на руки котёнка, который тут же прижимается к нему.