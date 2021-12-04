В Новосибирске на женщину с балкона упал пласт снега

Издание «Родные берега» узнало у начальника ГО и ЧС Юрия Перязева, что пострадавшей стала 55-летняя местная жительница. Было установлено, что пласт снега сошел с балкона верхнего этажа. В этой ситуации вина лежит не на УК, а на хозяине квартиры, которые вовремя не убрал снег.