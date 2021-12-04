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Posted 4 декабря 2021, 04:27

Published 4 декабря 2021, 04:27

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Новосибирске на женщину с балкона упал пласт снега

4 декабря 2021, 04:27
На место вызвали медиков.

С многоквартирного дома на голову прохожей рухнул пласт снега в новосибирском Академгородке.

В группе «Академгородок» горожане рассказали, что на Морском проспекте вечером 3 декабря пенсионерка поднималась по лестнице в магазин «Белорусские продукты», когда с дома сошел снег.

На место происшествия прибыла скорая.

Издание «Родные берега» узнало у начальника ГО и ЧС Юрия Перязева, что пострадавшей стала 55-летняя местная жительница. Было установлено, что пласт снега сошел с балкона верхнего этажа. В этой ситуации вина лежит не на УК, а на хозяине квартиры, которые вовремя не убрал снег.

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#Происшествия
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