В Новосибирске на женщину с балкона упал пласт снега

Posted 4 декабря 2021, 04:27
Published 4 декабря 2021, 04:27
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
С многоквартирного дома на голову прохожей рухнул пласт снега в новосибирском Академгородке.
В группе «Академгородок» горожане рассказали, что на Морском проспекте вечером 3 декабря пенсионерка поднималась по лестнице в магазин «Белорусские продукты», когда с дома сошел снег.
На место происшествия прибыла скорая.
Издание «Родные берега» узнало у начальника ГО и ЧС Юрия Перязева, что пострадавшей стала 55-летняя местная жительница. Было установлено, что пласт снега сошел с балкона верхнего этажа. В этой ситуации вина лежит не на УК, а на хозяине квартиры, которые вовремя не убрал снег.