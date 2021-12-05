Cамолёт Як-40 провезли ночью по Мочищенскому шоссе

Posted 4 декабря 2021, 21:12
Published 4 декабря 2021, 21:12
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В новосибирском музее «Галерея времени» вскоре появится новый экспонат - советский турбореактивный пассажирский самолёт Як-40. Его ночную перевозку заметили на Мочинском шоссе, после чего в социальных сетях началось обсуждение увиденного, как сначала провезли крыло самолета, затем фюзеляж.
Как сообщает НГС со ссылкой на руководителя музея, самолет пополнит коллекцию новой площадки авиационной техники. Для нее уже купили легендарный массовый вертолет Ми-8, самолет 1930-х годов К-29 и два пассажирских самолета, активно использовавшихся "Аэрофлотом" в советские времена: Як-40 и Ту-134. Стоимость самолетов не разглашается, но музей получил их по хорошей цене от корпорации «Сухой».
Если Як-40 уже доставили, что с Ту-134 все сложнее - он значительно больше, а значит нужно продумать логистику. Установят самолеты предположительно летом.