Cамолёт Як-40 провезли ночью по Мочищенскому шоссе

Как сообщает НГС со ссылкой на руководителя музея, самолет пополнит коллекцию новой площадки авиационной техники. Для нее уже купили легендарный массовый вертолет Ми-8, самолет 1930-х годов К-29 и два пассажирских самолета, активно использовавшихся "Аэрофлотом" в советские времена: Як-40 и Ту-134. Стоимость самолетов не разглашается, но музей получил их по хорошей цене от корпорации «Сухой».