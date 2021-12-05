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Posted 5 декабря 2021, 10:26

Published 5 декабря 2021, 10:26

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Новосибирске состоялась вторая акция против QR-кодов

В Новосибирске состоялась вторая акция против QR-кодов

5 декабря 2021, 10:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Активисты предположили, что цель вакцинации от коронавируса - чипировать население планеты.

Вторая акция "антиваксеров" прошла в Новосибирске у Монумента Славы днем 5 декабря. Собравшиеся граждане выступали против введения QR-кодов и обязательной вакцинации. Всего протест выразили около 50 сибиряков.

Люди пели "Вставай, страна огромная" и возлагали цветы к Вечному огню. Несколько человек были задержаны полицейскими и дружинниками. Власти напомнили собравшимся, что акция - незаконна.

Активисты предположили, что цель вакцинации от коронавируса - чипировать население планеты. Позже мировая закулиса будет отслеживать и уничтожать неугодных. Многие принесли на акцию плакаты.

Напомним, накануне были задержаны активисты Яна Дробноход и Андрей Кайгородцев. Они находились на акции без масок.

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