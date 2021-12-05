В Новосибирске состоялась вторая акция против QR-кодов

Posted 5 декабря 2021, 10:26
Published 5 декабря 2021, 10:26
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Вторая акция "антиваксеров" прошла в Новосибирске у Монумента Славы днем 5 декабря. Собравшиеся граждане выступали против введения QR-кодов и обязательной вакцинации. Всего протест выразили около 50 сибиряков.
Люди пели "Вставай, страна огромная" и возлагали цветы к Вечному огню. Несколько человек были задержаны полицейскими и дружинниками. Власти напомнили собравшимся, что акция - незаконна.
Активисты предположили, что цель вакцинации от коронавируса - чипировать население планеты. Позже мировая закулиса будет отслеживать и уничтожать неугодных. Многие принесли на акцию плакаты.
Напомним, накануне были задержаны активисты Яна Дробноход и Андрей Кайгородцев. Они находились на акции без масок.