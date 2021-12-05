Вирусолог Нетёсов заявил о покупке QR-кодов 20% жителей Новосибирска

Известный вирусолог, академик СО РАН Сергей Нетёсов выступил с сенсационным заявлением на студенческой передаче "Вечерний НГУ". Он заявил, что заболеваемость коронавирусом в России высокая из-за того, что очень много фальшивых QR-кодов. Каждый пятый россиянин отказывается прививаться от COVID-19.