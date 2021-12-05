Вирусолог Нетёсов заявил о покупке QR-кодов 20% жителей Новосибирска

Posted 5 декабря 2021, 12:15
Published 5 декабря 2021, 12:15
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Известный вирусолог, академик СО РАН Сергей Нетёсов выступил с сенсационным заявлением на студенческой передаче "Вечерний НГУ". Он заявил, что заболеваемость коронавирусом в России высокая из-за того, что очень много фальшивых QR-кодов. Каждый пятый россиянин отказывается прививаться от COVID-19.
Вирусологу задавали вопросы о четвёртой волне коронавируса. Ученый посетовал, что по степени вакцинированности населения Россия находится в конце первой сотни, но лидирует по заболеваемости.
В введении QR-кодов Нетесов не видит спасения, поскольку в крупных городах 20 процентов жителей их попросту купили, в том числе и в Новосибирске. И призвал парировать претензии антипрививочников фактами.
По мнению ученого, эффективность вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса «омикрон» может превышать 75%. Это хороший результат.