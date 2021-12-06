На реке Иня в Новосибирске замерзает утка

Posted 6 декабря 2021, 01:29
Published 6 декабря 2021, 01:29
Modified 5 августа 2022, 12:29
Updated 5 августа 2022, 12:29
Жители микрорайона Весенний пытаются спасти утку, которая может замерзнуть во льду реки Иня в Новосибирске.
Первая спасательная операция птицы прошла 5 декабря, но пока заманить утку не удалось даже кормом.
Горожане предполагают, что пернатая по какой-то причине отбилась от стаи, возможно, она ранена. Почти двадцать человек в воскресенье днем собрались у замершей полыньи. Они принесли с собой трос от машины, лестницу и даже ватрушку. Последняя пригодилась, когда один из участников исследовал местность и пути подступа к месту плавания утки. Ватрушку привязали к веревке, чтобы после вытянуть спасателя.
Сначала местность обследовал дрон, а после запустили ватрушку. В это время утку пытались заманить хлебом и семечками. Но ничего не получилось.
Жители не отчаиваются и планируют возобновить попытки 8 декабря, когда лед окрепнет. После спасения они решили отдать птицу в парк «Парк-Кольцово».