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Posted 6 декабря 2021, 01:29

Published 6 декабря 2021, 01:29

Modified 5 августа 2022, 12:29

Updated 5 августа 2022, 12:29

На реке Иня в Новосибирске замерзает утка

6 декабря 2021, 01:29
Утку намерены обследовать специалисты Кольцово.

Жители микрорайона Весенний пытаются спасти утку, которая может замерзнуть во льду реки Иня в Новосибирске.

Первая спасательная операция птицы прошла 5 декабря, но пока заманить утку не удалось даже кормом.

Горожане предполагают, что пернатая по какой-то причине отбилась от стаи, возможно, она ранена. Почти двадцать человек в воскресенье днем собрались у замершей полыньи. Они принесли с собой трос от машины, лестницу и даже ватрушку. Последняя пригодилась, когда один из участников исследовал местность и пути подступа к месту плавания утки. Ватрушку привязали к веревке, чтобы после вытянуть спасателя.

Сначала местность обследовал дрон, а после запустили ватрушку. В это время утку пытались заманить хлебом и семечками. Но ничего не получилось.

Жители не отчаиваются и планируют возобновить попытки 8 декабря, когда лед окрепнет. После спасения они решили отдать птицу в парк «Парк-Кольцово».

#Общество
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