На реке Иня в Новосибирске замерзает утка

Горожане предполагают, что пернатая по какой-то причине отбилась от стаи, возможно, она ранена. Почти двадцать человек в воскресенье днем собрались у замершей полыньи. Они принесли с собой трос от машины, лестницу и даже ватрушку. Последняя пригодилась, когда один из участников исследовал местность и пути подступа к месту плавания утки. Ватрушку привязали к веревке, чтобы после вытянуть спасателя.