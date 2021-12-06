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Posted 6 декабря 2021, 15:38

Published 6 декабря 2021, 15:38

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Новосибирцу повредили внедорожник счищенным возле кинотеатра «Победа» снегом

6 декабря 2021, 15:38
Мужчина оставил под стеклом автомобили свой телефон на тот случай, если его Toyota кому-то помешает. Но дорожники не стали звонить.

Сегодня, 6 декабря, житель Новосибирска рассказал, что при расчистке от снега территории перед кинотеатром «Победа» ему повредили автомобиль. У внедорожника RAV4 возникли дефекты на нижней части бампера и стыке между крылом и дверью.

По словам мужчины, тракторист сгрузил снег так, что тот завалился на припаркованный автомобиль. При этом внедорожник стоял так, что не нарушал, по словам водителя, никаких правил, рассказали в сообществе АСТ-54.

Под стеклом в Тойоте лежал номер телефона владельца. Но по нему никто не позвонил, чтобы попросить переставить автомобиль. Мужчина обратился за помощью к полиции.

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#Происшествия
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