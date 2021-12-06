Новосибирцу повредили внедорожник счищенным возле кинотеатра «Победа» снегом

Posted 6 декабря 2021, 15:38
Published 6 декабря 2021, 15:38
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Сегодня, 6 декабря, житель Новосибирска рассказал, что при расчистке от снега территории перед кинотеатром «Победа» ему повредили автомобиль. У внедорожника RAV4 возникли дефекты на нижней части бампера и стыке между крылом и дверью.
По словам мужчины, тракторист сгрузил снег так, что тот завалился на припаркованный автомобиль. При этом внедорожник стоял так, что не нарушал, по словам водителя, никаких правил, рассказали в сообществе АСТ-54.
Под стеклом в Тойоте лежал номер телефона владельца. Но по нему никто не позвонил, чтобы попросить переставить автомобиль. Мужчина обратился за помощью к полиции.