Сельдь под шубой к новогоднему столу подорожала за год на 25%

Неприятно удивляться ценам в магазинах жителям Новосибирской области, как всем россиянам, не привыкать. Особенно бьет по карману подготовка к Новому году, перед которым цены традиционно еще поднимаются. Но даже по состоянию на данный момент, стоимость популярных новогодних блюд обойдется значительно дороже, чем это было в прошлом декабре.