Сельдь под шубой к новогоднему столу подорожала за год на 25%

Posted 6 декабря 2021, 19:53
Published 6 декабря 2021, 19:53
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Неприятно удивляться ценам в магазинах жителям Новосибирской области, как всем россиянам, не привыкать. Особенно бьет по карману подготовка к Новому году, перед которым цены традиционно еще поднимаются. Но даже по состоянию на данный момент, стоимость популярных новогодних блюд обойдется значительно дороже, чем это было в прошлом декабре.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат, существенно увеличилась стоимость двух популярных у россиян салатов. Тарелка оливье, который за рубежом называют русским салатом, рассчитанная на четыре порции, обойдется в среднем в 416 рублей, что дороже на 15%, чем год назад.
Второе популярное блюдо - сельдь под шубой - подорожало еще больше. Тарелка на четверых обойдется в 209 рублей, а это на 25% больше. Причиной произошедшего стал серьезный, от 30% до 78%, рост цен на картофель, морковь, лук, яйца и майонез.