СК начал проверку после удара током мужчины и ребенка новосибирском троллейбусе

Posted 6 декабря 2021, 11:11
Published 6 декабря 2021, 11:11
Modified 25 декабря 2024, 15:36
Updated 25 декабря 2024, 15:36
В Новосибирске пассажиров троллейбусов продолжают преследовать неприятности. Мы уже сообщали о том, что вслед за девушкой, которая попала в больницу после удара током в троллейбусе, схожее произошло с мужчиной и 6-летний ребенком. На инцидент обратили внимание в Следственном комитете.
Как рассказали редакции Atas.info следователи, они изучают информацию о том, что вечером 5 декабря мужчина и его 6-летний сын получили удар током в троллейбусе №10, который ехал по Дзержинскому району. Пострадавшим пришлось обратиться за помощью в больницу.
Теперь СК инициировал доследственную проверку. Сотрудники ведомства изучат работу транспортного предприятия и все обстоятельства произошедшего.