СК начал проверку после удара током мужчины и ребенка новосибирском троллейбусе

В Новосибирске пассажиров троллейбусов продолжают преследовать неприятности. Мы уже сообщали о том, что вслед за девушкой, которая попала в больницу после удара током в троллейбусе, схожее произошло с мужчиной и 6-летний ребенком. На инцидент обратили внимание в Следственном комитете.