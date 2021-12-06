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Posted 6 декабря 2021, 11:11

Published 6 декабря 2021, 11:11

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

СК начал проверку после удара током мужчины и ребенка новосибирском троллейбусе

6 декабря 2021, 11:11
Это не первое происшествие в электротранспорте за последнюю неделю. Ранее девушка попала в больницу после того, как ее ударило током в троллейбусе.

В Новосибирске пассажиров троллейбусов продолжают преследовать неприятности. Мы уже сообщали о том, что вслед за девушкой, которая попала в больницу после удара током в троллейбусе, схожее произошло с мужчиной и 6-летний ребенком. На инцидент обратили внимание в Следственном комитете.

Как рассказали редакции Atas.info следователи, они изучают информацию о том, что вечером 5 декабря мужчина и его 6-летний сын получили удар током в троллейбусе №10, который ехал по Дзержинскому району. Пострадавшим пришлось обратиться за помощью в больницу.

Теперь СК инициировал доследственную проверку. Сотрудники ведомства изучат работу транспортного предприятия и все обстоятельства произошедшего.

#Происшествия
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