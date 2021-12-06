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Posted 6 декабря 2021, 03:03

Published 6 декабря 2021, 03:03

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Утром 6 декабря Новосибирск окутал густой туман

6 декабря 2021, 03:03
Синоптики также предупреждают о гололеде.

Густой туман снизили видимость на дорогах Новосибирска утром в понедельник, 6 декабря. Белая дымка окутала Родники и Затулинку.

Ранее синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждали о сюрпризах в виде тумана. 6 декабря температура днем опустится не ниже -3 градусов, на дорогах будет гололед.

Туман ожидается как в мегаполисе, так и по области. Также водителям стоит быть осторожными на трассах из-за ветра до 15 м/с.

#Общество
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