Утром 6 декабря Новосибирск окутал густой туман

Posted 6 декабря 2021, 03:03
Published 6 декабря 2021, 03:03
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Густой туман снизили видимость на дорогах Новосибирска утром в понедельник, 6 декабря. Белая дымка окутала Родники и Затулинку.
Ранее синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждали о сюрпризах в виде тумана. 6 декабря температура днем опустится не ниже -3 градусов, на дорогах будет гололед.
Туман ожидается как в мегаполисе, так и по области. Также водителям стоит быть осторожными на трассах из-за ветра до 15 м/с.