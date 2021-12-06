В новосибирской школе художественной гимнастики возбудили уголовное дело

Posted 6 декабря 2021, 18:49
Published 6 декабря 2021, 18:49
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В Новосибирске произошел скандал в областной школе художественной гимнастики. По заявлению родителей юных спортсменок полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
Причиной для расследования стали доплаты за воспитанников, которые в действительности в школе не занимаются. Как сообщает Тайга.инфо, полицейские пришли к выводу, что кто-то из тренеров, но пока неизвестно, кто конкретно, вписывал в журнал групповых занятий учащихся, которые никакого отношения к школе олимпийского резерва не имели. Делалось это для получения дополнительной зарплаты, что привело к ущербу почти на 360 тысяч рублей.
Полиция занялась делом после прокурорской проверки. А ее вызвало обращение родителей юных спортсменов, которые связывают происходящее с работой действующего директора Веры Бахмутовой. Родителей воспитанников школы интересовали и предполагаемые фиктивные договоры аренды школой помещений.