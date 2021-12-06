В новосибирской школе художественной гимнастики возбудили уголовное дело

Причиной для расследования стали доплаты за воспитанников, которые в действительности в школе не занимаются. Как сообщает Тайга.инфо, полицейские пришли к выводу, что кто-то из тренеров, но пока неизвестно, кто конкретно, вписывал в журнал групповых занятий учащихся, которые никакого отношения к школе олимпийского резерва не имели. Делалось это для получения дополнительной зарплаты, что привело к ущербу почти на 360 тысяч рублей.