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Posted 6 декабря 2021, 18:49

Published 6 декабря 2021, 18:49

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В новосибирской школе художественной гимнастики возбудили уголовное дело

6 декабря 2021, 18:49
Полиция расследует мошенничество, совершенное с использование служебного положения.

В Новосибирске произошел скандал в областной школе художественной гимнастики. По заявлению родителей юных спортсменок полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Причиной для расследования стали доплаты за воспитанников, которые в действительности в школе не занимаются. Как сообщает Тайга.инфо, полицейские пришли к выводу, что кто-то из тренеров, но пока неизвестно, кто конкретно, вписывал в журнал групповых занятий учащихся, которые никакого отношения к школе олимпийского резерва не имели. Делалось это для получения дополнительной зарплаты, что привело к ущербу почти на 360 тысяч рублей.

Полиция занялась делом после прокурорской проверки. А ее вызвало обращение родителей юных спортсменов, которые связывают происходящее с работой действующего директора Веры Бахмутовой. Родителей воспитанников школы интересовали и предполагаемые фиктивные договоры аренды школой помещений.

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