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Posted 7 декабря 2021, 09:25

Published 7 декабря 2021, 09:25

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

ГК «ВИС» ввела процедуры наблюдения в «Экологии-Новосибирск»

ГК «ВИС» ввела процедуры наблюдения в «Экологии-Новосибирск»

7 декабря 2021, 09:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Введения наблюдения в организации позволит наладить поэтапные расчеты с кредиторами.

Группа компаний «ВИС» объявила о введении процедуры наблюдения в подконтрольном ГК обществе с ограниченной ответственностью «Экология Новосибирск». ООО является регоператором по вывозу мусора в Новосибирской области.

О самобанкротстве «Экология Новосибирск» заявила 3 декабря. Регоператор выразил желание обратиться с соответствующим требованием в арбитражный суд.

Основные кредиторы предприятия - компании-перевозчики. Наиболее крупные из них - «Латранс», «ТБО», «НСТ» и МУП «Спецавтохозяйство». Последнему компания задолжала 283 миллиона рублей.

Введения наблюдения в организации позволит наладить поэтапные расчеты с кредиторами. Также процедура упорядочит текущие платежи компании. То есть - регоператор вернется к бесперебойной работе в период новогодних праздников.

Напомним, договор вежду «Экологией-Новосибирск» и Правительством НСО был заключен в 2019 году. Со временем активы компании перешли в собственность ООО «Компания проектного финансирования», которая входит в группу компаний «ВИС».

#Общество
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