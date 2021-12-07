ГК «ВИС» ввела процедуры наблюдения в «Экологии-Новосибирск»

Posted 7 декабря 2021, 09:25
Published 7 декабря 2021, 09:25
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Группа компаний «ВИС» объявила о введении процедуры наблюдения в подконтрольном ГК обществе с ограниченной ответственностью «Экология Новосибирск». ООО является регоператором по вывозу мусора в Новосибирской области.
О самобанкротстве «Экология Новосибирск» заявила 3 декабря. Регоператор выразил желание обратиться с соответствующим требованием в арбитражный суд.
Основные кредиторы предприятия - компании-перевозчики. Наиболее крупные из них - «Латранс», «ТБО», «НСТ» и МУП «Спецавтохозяйство». Последнему компания задолжала 283 миллиона рублей.
Введения наблюдения в организации позволит наладить поэтапные расчеты с кредиторами. Также процедура упорядочит текущие платежи компании. То есть - регоператор вернется к бесперебойной работе в период новогодних праздников.
Напомним, договор вежду «Экологией-Новосибирск» и Правительством НСО был заключен в 2019 году. Со временем активы компании перешли в собственность ООО «Компания проектного финансирования», которая входит в группу компаний «ВИС».