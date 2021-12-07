Новосибирские коммунисты собрали более 13 тысяч подписей против QR-кодов

Posted 7 декабря 2021, 08:40
Published 7 декабря 2021, 08:40
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В Новосибирской области КПРФ собрала свыше 13 тысяч подписей против введения QR-кодов. Такой информацией поделились в пресс-службе новосибирского отделения компартии.
Сообщается, что сбор подписей стартовал 20 ноября. У акции оказалось много сторонников.
Особенно активно против QR-кодов протестовали в Центральном, Заельцовском и Советском районах Новосибирска. Из областных населенных пунктов лидируют Бердск, Чистоозерное и Искитим.
Собрание подписи поступят в Госдуму. Там депутаты КПРФ готовят гневное обращение. Ранее в Новосибирске проходили акции против принудительной вакцинации и QR-кодов.