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Posted 7 декабря 2021, 08:40

Published 7 декабря 2021, 08:40

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Новосибирские коммунисты собрали более 13 тысяч подписей против QR-кодов

Новосибирские коммунисты собрали более 13 тысяч подписей против QR-кодов

7 декабря 2021, 08:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Особенно активно против QR-кодов протестовали в Центральном, Заельцовском и Советском районах Новосибирска.

В Новосибирской области КПРФ собрала свыше 13 тысяч подписей против введения QR-кодов. Такой информацией поделились в пресс-службе новосибирского отделения компартии.

Сообщается, что сбор подписей стартовал 20 ноября. У акции оказалось много сторонников.

Особенно активно против QR-кодов протестовали в Центральном, Заельцовском и Советском районах Новосибирска. Из областных населенных пунктов лидируют Бердск, Чистоозерное и Искитим.

Собрание подписи поступят в Госдуму. Там депутаты КПРФ готовят гневное обращение. Ранее в Новосибирске проходили акции против принудительной вакцинации и QR-кодов.

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