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Posted 7 декабря 2021, 03:17

Published 7 декабря 2021, 03:17

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Новосибирских водителей предупредили об опасностях на дороге из-за резких похолоданий

7 декабря 2021, 03:17
На дорогах будет гололедица.

Новосибирских водителей предупредили об опасностях на дороге из-за резкого похолодания. Инспекторы ГИБДД сообщили, что из-за погодных условий важно быть внимательными на проезжей части.

Резкое похолодание в город придет уже 8 декабря. Там будут ощутимые морозы до -27 градусов.

Из-за такой температуры на дороге будет гололедица. Важно сбрасывать скоростной режим и быть более аккуратным в вождении.

Также просят соблюдать осторожность и пешеходов. Необходимо внимательно смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу. Автомобилю будет сложнее тормозить, когда на проезжей части гололед.

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#Транспорт#Новости
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