Новосибирских водителей предупредили об опасностях на дороге из-за резких похолоданий

Posted 7 декабря 2021, 03:17
Published 7 декабря 2021, 03:17
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Новосибирских водителей предупредили об опасностях на дороге из-за резкого похолодания. Инспекторы ГИБДД сообщили, что из-за погодных условий важно быть внимательными на проезжей части.
Резкое похолодание в город придет уже 8 декабря. Там будут ощутимые морозы до -27 градусов.
Из-за такой температуры на дороге будет гололедица. Важно сбрасывать скоростной режим и быть более аккуратным в вождении.
Также просят соблюдать осторожность и пешеходов. Необходимо внимательно смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу. Автомобилю будет сложнее тормозить, когда на проезжей части гололед.