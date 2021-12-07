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Posted 7 декабря 2021, 04:15

Published 7 декабря 2021, 04:15

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Бердске из-за серьезной аварии жители Микрорайона остались без воды

7 декабря 2021, 04:15
Вода появится уже днем.

В Новосибирской области жители микрорайона остались без воды. Аварийную ситуацию обнаружили в городе Бердск.

Утром, 7 декабря рабочие нашли дефект в сетевом колодце у пересечения улиц Кр. Сибирь и Рогачева. Коммунальщики отключили воду сразу на нескольких улицах: ул.Мира, ул.Гагарина, ул.Октябрьская, ул.Березовая ; ул.Рогачева 27, 29; ул.Урицкого от ул. Октябрьская до ул.Павлова; ул. Павлова от ул.Партизанская до ул.Красноармейская.

Известно, что водоснабжения не будет с 9 утра до 12 дня. Об этом сообщили на сайте МУП «Комбинат бытовых услуг».

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