В Бердске из-за серьезной аварии жители Микрорайона остались без воды

Утром, 7 декабря рабочие нашли дефект в сетевом колодце у пересечения улиц Кр. Сибирь и Рогачева. Коммунальщики отключили воду сразу на нескольких улицах: ул.Мира, ул.Гагарина, ул.Октябрьская, ул.Березовая ; ул.Рогачева 27, 29; ул.Урицкого от ул. Октябрьская до ул.Павлова; ул. Павлова от ул.Партизанская до ул.Красноармейская.