В Новосибирске полиция задержала пятерых юристов-мошенников

Posted 7 декабря 2021, 02:29
Published 7 декабря 2021, 02:29
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Полиция Новосибирска задержала пятерых мошенников, которые выдавали себя за юристов и обманывали граждан.
О версии следствия сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Мошенники открыли офисы в Новосибирске и Иркутске и занимались в основном вопросами пенсионных выплат и льгот и работали с пенсионерами. Они уверяли клиентов, что могут добиться повышение выплат и соцподдержки. Но свои прямые обязанности не выполняли.
Полиция задержали четверых, пятого взяли под домашний арест. Правоохранительные органы также обыскали офисы, место жительства «юристов». Всего было проведено более 40 обысков.