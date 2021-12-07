В Новосибирске полиция задержала пятерых юристов-мошенников

О версии следствия сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Мошенники открыли офисы в Новосибирске и Иркутске и занимались в основном вопросами пенсионных выплат и льгот и работали с пенсионерами. Они уверяли клиентов, что могут добиться повышение выплат и соцподдержки. Но свои прямые обязанности не выполняли.