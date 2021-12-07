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Posted 7 декабря 2021, 02:29

Published 7 декабря 2021, 02:29

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Новосибирске полиция задержала пятерых юристов-мошенников

7 декабря 2021, 02:29
Операция по поимке преступников проходила при поддержке Росгвардии.

Полиция Новосибирска задержала пятерых мошенников, которые выдавали себя за юристов и обманывали граждан.

О версии следствия сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Мошенники открыли офисы в Новосибирске и Иркутске и занимались в основном вопросами пенсионных выплат и льгот и работали с пенсионерами. Они уверяли клиентов, что могут добиться повышение выплат и соцподдержки. Но свои прямые обязанности не выполняли.

Полиция задержали четверых, пятого взяли под домашний арест. Правоохранительные органы также обыскали офисы, место жительства «юристов». Всего было проведено более 40 обысков.

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#Происшествия#Новости
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