В Октябрьском районе Новосибирска из-за аварии на теплотрассе улицу затопило кипятком

Posted 7 декабря 2021, 08:19
Published 7 декабря 2021, 08:19
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В Октябрьском районе Новосибирска произошел порыв теплотрассы, и улицу затопило кипятком. Информацией поделились свидетели в telegram группы АСТ-54.
Сообщается, что утром 7 декабря затопило улицу Лескова и Бориса Богаткова. Уровень воды достигает 15 см.
Также информацию прокомментировали в СГК. По словам компании, произошел дефект на трубопроводе у дома №122. На месте работают специалисты. Из-за аварии отключили 11 домов от отопления и водоснабжения.