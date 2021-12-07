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Posted 7 декабря 2021, 08:19

Published 7 декабря 2021, 08:19

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Октябрьском районе Новосибирска из-за аварии на теплотрассе улицу затопило кипятком

7 декабря 2021, 08:19
Уровень воды примерно 15 см.

В Октябрьском районе Новосибирска произошел порыв теплотрассы, и улицу затопило кипятком. Информацией поделились свидетели в telegram группы АСТ-54.

Сообщается, что утром 7 декабря затопило улицу Лескова и Бориса Богаткова. Уровень воды достигает 15 см.

Также информацию прокомментировали в СГК. По словам компании, произошел дефект на трубопроводе у дома №122. На месте работают специалисты. Из-за аварии отключили 11 домов от отопления и водоснабжения.

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#Происшествия
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