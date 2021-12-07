В центре Новосибирска жители пожаловались на снежный коллапс

Posted 7 декабря 2021, 11:41
Published 7 декабря 2021, 11:41
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В Центральном районе Новосибирска жители пожаловались на заснеженные дороги и тротуары. Пешеходные дорожки замело, ходить по ним трудно, особенно пожилым новосибирцам.
Коммунальные службы не успевают привести тротуары в порядок. В этом году особенно много жалоб на дорожников. Их обвиняют в том, что они не торопятся выполнять свои обязанности.
Жители показывают, что тротуары обледенели. Передвигаться по ним опасно. Еще тяжелее приходится зимним велосипедистам. Им трудно преодолевать препятствия.
Всего мэрия рассчитывает потратить 6 миллионов рублей на борьбу со снегом. При этом ответственные за уборку муниципальные учреждения зачастую нанимаю на работу частников. Хотя вся необходимая техника у них имеется.
В мэрии в проблемах с уборкой снега винят сибирскую природу и климат. Как заметил в эфире программы "Вести Новосибирск" мэр мегаполиса Анатолий Локоть, зима во вверенном ему городе длится 9 месяцев. И трудно предположить, какой она будет. Но если купить много техники - велик риск, что она будет простаивать.