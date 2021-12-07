В центре Новосибирска жители пожаловались на снежный коллапс

В мэрии в проблемах с уборкой снега винят сибирскую природу и климат. Как заметил в эфире программы "Вести Новосибирск" мэр мегаполиса Анатолий Локоть, зима во вверенном ему городе длится 9 месяцев. И трудно предположить, какой она будет. Но если купить много техники - велик риск, что она будет простаивать.