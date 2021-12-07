atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2021, 11:41

Published 7 декабря 2021, 11:41

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В центре Новосибирска жители пожаловались на снежный коллапс

В центре Новосибирска жители пожаловались на снежный коллапс

7 декабря 2021, 11:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Коммунальные службы не успевают привести тротуары в порядок.

В Центральном районе Новосибирска жители пожаловались на заснеженные дороги и тротуары. Пешеходные дорожки замело, ходить по ним трудно, особенно пожилым новосибирцам.

Коммунальные службы не успевают привести тротуары в порядок. В этом году особенно много жалоб на дорожников. Их обвиняют в том, что они не торопятся выполнять свои обязанности.

Жители показывают, что тротуары обледенели. Передвигаться по ним опасно. Еще тяжелее приходится зимним велосипедистам. Им трудно преодолевать препятствия.

Всего мэрия рассчитывает потратить 6 миллионов рублей на борьбу со снегом. При этом ответственные за уборку муниципальные учреждения зачастую нанимаю на работу частников. Хотя вся необходимая техника у них имеется.

В мэрии в проблемах с уборкой снега винят сибирскую природу и климат. Как заметил в эфире программы "Вести Новосибирск" мэр мегаполиса Анатолий Локоть, зима во вверенном ему городе длится 9 месяцев. И трудно предположить, какой она будет. Но если купить много техники - велик риск, что она будет простаивать.

Материалы по теме
В Новосибирске на женщину с балкона упал пласт снегаНовосибирцы сняли на видео очищенную территорию у мэрии и в снегу напротивНовосибирцу повредили внедорожник счищенным возле кинотеатра «Победа» снегом
#Город
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика