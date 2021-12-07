Женщину из Новосибирска осудят за продажу водки на перроне вокзала

Posted 7 декабря 2021, 06:41
Published 7 декабря 2021, 06:41
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В Новосибирске 54-летняя женщина из Новосибирской области продала водку на ЖД-Вокзале. Теперь сибирячка пойдет под суд. Информация появилась в УТ МВД по СФО.
Известно, что женщина продала алкоголь на вокзале в городе Барабинск. Пассажир из поезда «Новосибирск-Белгород» купил нелегальную водку.
Теперь за незаконную торговлю сибирячка пойдет под суд. Дело в том, что это ее не первое подобное преступление. В марте 2021 года она уже привлекалась по такой статье. Из-за этого суд может назначить ей год исправительных работ.