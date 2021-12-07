atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря 2021, 06:41

Published 7 декабря 2021, 06:41

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Женщину из Новосибирска осудят за продажу водки на перроне вокзала

7 декабря 2021, 06:41
Это не первое подобное преступление сибирячки.

В Новосибирске 54-летняя женщина из Новосибирской области продала водку на ЖД-Вокзале. Теперь сибирячка пойдет под суд. Информация появилась в УТ МВД по СФО.

Известно, что женщина продала алкоголь на вокзале в городе Барабинск. Пассажир из поезда «Новосибирск-Белгород» купил нелегальную водку.

Теперь за незаконную торговлю сибирячка пойдет под суд. Дело в том, что это ее не первое подобное преступление. В марте 2021 года она уже привлекалась по такой статье. Из-за этого суд может назначить ей год исправительных работ.

Материалы по теме
Под Новосибирском мужчина сжёг дом торговки «паленой» водкойМужчина с топором ради бутылки водки ограбил магазин в Новосибирской областиНовосибирец подговорил друга с кирпичом напасть на свою маму ради двух бутылок водки
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика