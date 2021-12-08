В Новосибирской области зафиксирован рост взяток на 60% в 2021 году

Posted 8 декабря 2021, 08:16
Published 8 декабря 2021, 08:16
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В Новосибирской области отмечен рост коррупционных преступлений в 2021 году.
В сравнении с прошлым годом взяточничество выросло на 60%. Но, как сообщил во время пресс-конференции в ТАСС сотрудник прокуратуры Павел Илык, учитываются только те преступления, где сумма превышает 10 тыс. рублей.
За 11 месяцев текущего года было выявлено на 15% больше преступлений в сфере коррупции. Всего было зарегистрировано 518 фактов. С хищением имущества связано 70% всех преступлений этой сферы.
С учетом полученных данным можно сказать, что взятки чаще берут медики, сотрудники правоохраны, госслужащие.
Илык отметил, что в связи с ростом господдержки, которая выделяется на нацпроекты, должностные лица все чаще идут на преступления.