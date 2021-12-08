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Posted 8 декабря 2021, 08:16

Published 8 декабря 2021, 08:16

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Новосибирской области зафиксирован рост взяток на 60% в 2021 году

8 декабря 2021, 08:16
В основном взятки берут в здравоохранении и в унитарных предприятиях.

В Новосибирской области отмечен рост коррупционных преступлений в 2021 году.

В сравнении с прошлым годом взяточничество выросло на 60%. Но, как сообщил во время пресс-конференции в ТАСС сотрудник прокуратуры Павел Илык, учитываются только те преступления, где сумма превышает 10 тыс. рублей.

За 11 месяцев текущего года было выявлено на 15% больше преступлений в сфере коррупции. Всего было зарегистрировано 518 фактов. С хищением имущества связано 70% всех преступлений этой сферы.

С учетом полученных данным можно сказать, что взятки чаще берут медики, сотрудники правоохраны, госслужащие.

Илык отметил, что в связи с ростом господдержки, которая выделяется на нацпроекты, должностные лица все чаще идут на преступления.

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