Минздрав прокомментировал фото ржавой машины скорой помощи в Новосибирске

Posted 9 декабря 2021, 05:44
Published 9 декабря 2021, 05:44
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
В Министерстве здравоохранения прокомментировали фотографии ржавой скорой помощи. Напомним, новосибирцы сфотографировали автомобиль медпомощи в ужасном состоянии и выложили в социальные сети.
На фото видно, что в «ГАЗеле» имеются дыры. Они появились от прогнившей ржавчины. На ходу она или нет - неизвестно.
Минздрав ответил, что данным автомобилем не пользуются уже 4 года. Машиной пользуются только в хозяйственных целях.