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Posted 9 декабря 2021, 05:44

Published 9 декабря 2021, 05:44

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Минздрав прокомментировал фото ржавой машины скорой помощи в Новосибирске

9 декабря 2021, 05:44
Машиной не пользуются уже 4 года.

В Министерстве здравоохранения прокомментировали фотографии ржавой скорой помощи. Напомним, новосибирцы сфотографировали автомобиль медпомощи в ужасном состоянии и выложили в социальные сети.

На фото видно, что в «ГАЗеле» имеются дыры. Они появились от прогнившей ржавчины. На ходу она или нет - неизвестно.

Минздрав ответил, что данным автомобилем не пользуются уже 4 года. Машиной пользуются только в хозяйственных целях.

#Транспорт
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