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Posted 10 декабря 2021, 08:34

Published 10 декабря 2021, 08:34

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

Новосибирский «Вектор» проверяет эффективность вакцины против «омикрона»

10 декабря 2021, 08:34
Испытание проводятся в центре вирусологии.

Новосибирский центр «Вектор» испытает эффективность вакцины против Covid-19 «ЭпиВакКорона» против штамма «омикрон».

Директор центра вирусологии Ринат Максютов рассказал VN.ru, что испытания уже начались. В конце ноября животных вакцинировали. Через месяц, то есть перед самым Новым годом, им введут «омикрон». Первые результаты будут получены уже в середине января.

Напомним, что ранее ученые назвали шесть главных симптомов нового штамма Covid-19. Подробнее читайте в материале Atas.info.

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