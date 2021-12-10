Новосибирский «Вектор» проверяет эффективность вакцины против «омикрона»

Posted 10 декабря 2021, 08:34
Published 10 декабря 2021, 08:34
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
Новосибирский центр «Вектор» испытает эффективность вакцины против Covid-19 «ЭпиВакКорона» против штамма «омикрон».
Директор центра вирусологии Ринат Максютов рассказал VN.ru, что испытания уже начались. В конце ноября животных вакцинировали. Через месяц, то есть перед самым Новым годом, им введут «омикрон». Первые результаты будут получены уже в середине января.
Напомним, что ранее ученые назвали шесть главных симптомов нового штамма Covid-19. Подробнее читайте в материале Atas.info.