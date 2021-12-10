atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря 2021, 07:14

Published 10 декабря 2021, 07:14

Modified 16 сентября 2022, 21:32

Updated 16 сентября 2022, 21:32

В Новосибирске доставщика еды, который сбил мать с коляской, осудят по другой статье

10 декабря 2021, 07:14
Скандал по-прежнему не утихает.

В Новосибирске доставщика еды, который сбил мать с коляской, будут судить по новой уголовной статье. Напомним, в феврале 2021 года мужчина сбил женщину, которая сделала ему замечание из-за неправильной парковки.

Позже мужчина, видимо, захотел ей отомстить, и наехал на сибирячку. Женщина сломала ногу. Тогда это дело разлетелось как общественный резонанс.

Сначала доставщика хотели судить за покушение на убийство, а потом статью смягчили. Теперь новосибирца осудят за причинение вреда здоровью средней тяжести. Доставка еды, в которой работал мужчина, выплатила пострадавшей компенсацию в 300 т. рублей. Однако женщина просит больше. Скандал по-прежнему не утихает.

В Ярославле 14-летнего школьника избил сосед до полусмерти. Как пишет gradnews.ru, перед этим подросток пнул инвалида.

Материалы по теме
Доставщика еды сбил автомобиль в НовосибирскеВ Новосибирске водитель Mercedes избил доставщика «Яндекс.Еды» за прикосновениеПолиция Новосибирска ищет водителя Mercedes, избившего доставщика еды
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика