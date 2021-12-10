В Новосибирске доставщика еды, который сбил мать с коляской, осудят по другой статье

Сначала доставщика хотели судить за покушение на убийство, а потом статью смягчили. Теперь новосибирца осудят за причинение вреда здоровью средней тяжести. Доставка еды, в которой работал мужчина, выплатила пострадавшей компенсацию в 300 т. рублей. Однако женщина просит больше. Скандал по-прежнему не утихает.