В Новосибирске доставщика еды, который сбил мать с коляской, осудят по другой статье

Posted 10 декабря 2021, 07:14
Published 10 декабря 2021, 07:14
Modified 16 сентября 2022, 21:32
Updated 16 сентября 2022, 21:32
В Новосибирске доставщика еды, который сбил мать с коляской, будут судить по новой уголовной статье. Напомним, в феврале 2021 года мужчина сбил женщину, которая сделала ему замечание из-за неправильной парковки.
Позже мужчина, видимо, захотел ей отомстить, и наехал на сибирячку. Женщина сломала ногу. Тогда это дело разлетелось как общественный резонанс.
Сначала доставщика хотели судить за покушение на убийство, а потом статью смягчили. Теперь новосибирца осудят за причинение вреда здоровью средней тяжести. Доставка еды, в которой работал мужчина, выплатила пострадавшей компенсацию в 300 т. рублей. Однако женщина просит больше. Скандал по-прежнему не утихает.
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